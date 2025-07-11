お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァが、ソロアーティスト「ＹＵＲＩＹＡＮＲＥＴＲＩＥＶＥＲ」として初デジタルシングル「ＹＵＲＩＹＡＮＴＩＭＥ」（１６日配信）でユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることが１１日、発表された。「アリアナ・グランデみたいになりたい」。現実的なことを考えずに、日ごろからマネジャーと「こういう風になりたいな！」という話をしたことがあったというＹＵＲＩＹＡＮ