【専門家の目｜柿谷曜一朗】大関友翔の将来性を解説森保一監督率いる日本代表は、韓国で行われているEAFF E-1選手権の第1戦ホンコン・チャイナ戦で6-1の勝利。第2戦の中国戦で勝利を掴み取り、2連覇に向けて弾みをつけたい。中継の解説を務める柿谷曜一朗氏は現地取材を続けており、A代表デビューを飾った20歳MF大関友翔（川崎フロンターレ）に期待を寄せた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞）◇◇◇