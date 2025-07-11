《ミジオロウスキーのピッチングは見ていて楽しいね。 これぞメジャーって感じ！》《大谷 vs ミジオロウスキーの怪物同士の対決は見応えありすぎた⋯ メジャーリーガーはやはり凄い》《ドジャースが求めた佐々木朗希がミルウォーキーにいた》【写真】佐々木と評価逆転？12奪三振の快投を見せた“怪物ルーキー”7月8日（日本時間9日）に行われた、ミルウォーキー・ブリュワーズ対ロサンゼルス・ドジャースの試合。日本でも大