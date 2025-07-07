『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のNetflix独占配信開始が2026年に決定。あわせてティザービジュアルが公開された。原作は数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数1000万部を超える傑作コミック『BEASTARS』（板垣巴留・秋田書店『少年チャンピオン・コミックス』刊）。2019年、日本屈指のCGアニメスタジオ・オレンジが制作した同名アニメシリーズは、国内外で高い評価を得ている。現在はそのアニメ完結編となる『BEASTARS FINAL