¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/03¡Û¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¿À³Ú¡Ê20¡Ë¤¬7·î3Æü¡¢·ëº§¤ÈÂè1»ÒÃË»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆü¥×½÷»Ò¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÃ¦Íî¼Ô¡¢Ä¾É®Ê¸½ñ¤Ç·ëº§Êó¹ð¢¡¡ÖÆü¥×½÷»Ò¡×²ÃÆ£¿À³Ú¡¢·ëº§¤òÈ¯É½²ÃÆ£¤Ï¡¢Ä¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢»ä¡¢²ÃÆ£¿À³Ú¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤ì