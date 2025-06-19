°Ý¿·¤Î½÷À­µÄ°÷¤¬¡¢3¿Í¤Î°Ý¿·»ÔµÄ¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢¥Þ¥¿¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅÞËÜÉô¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËÜ»ï¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤Î3¿Í¤Î°Ý¿·»ÔµÄ¤Ë¤Ï°û¼ò¤Ç½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÁ°²Ê¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡½¡½¡£½÷À­»ÔµÄ¤Ë¡Ö¼¡¤Î¸øÇ§¡¢²ø¤·¤¤¤Ç¡×ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Âçºå°Ý¿·¡Ë¤òÁÏÀß¤·¤¿¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦¾¾°æ°ìÏº¤ÎÃÏ¸µ¡¢È¬Èø»Ô¡£¤½¤ÎÃÏ¸µ»ÔµÄ²ñ¤Ç¡¢¤¢¤ë¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò