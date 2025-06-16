[6.15 ¥¯¥é¥ÖWÇÕ¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àá ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 10-0 ¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£]FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Î¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àá¤¬15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó(¥É¥¤¥Ä)¤Ï¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£(¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É)¤Ë10-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Âè2Àá¤Ï20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Ü¥«¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º(¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó)¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤ÈÀï¤¦¡£º£Âç²ñ2»î¹çÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÆÀÅÀ²¦¤Ë