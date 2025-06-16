¡ÈÌµ»üÈá¡É¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ½éÀï¤Ç¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤ò10-0Ê´ºÕ! Âç²ñ¸å¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¥ß¥å¥é¡¼¤â2¥´¡¼¥ë
[6.15 ¥¯¥é¥ÖWÇÕ¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àá ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 10-0 ¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C ¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£]
¡¡FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Î¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àá¤¬15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó(¥É¥¤¥Ä)¤Ï¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£(¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É)¤Ë10-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Âè2Àá¤Ï20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Ü¥«¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º(¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó)¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡º£Âç²ñ2»î¹çÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Á´°÷¤¬¼«¿Ø¿¼¤¯¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¼é¤ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤ËÂÐ¤·¡¢Æñ¤Ê¤¯ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Á°È¾5Ê¬¡¢MF¥è¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¯¥í¥¹¤«¤éFW¥¥ó¥°¥¹¥ì¥¤¡¦¥³¥Þ¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿·èÄêÅª¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¥³¥Ê¡¼¡¦¥È¥ì¥¤¥·¡¼¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤¤¡¢º¸CK¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±6Ê¬¤Ë¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥¥ß¥Ã¥Ò¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢Âç³°¤ÎDF¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Ë¥¢¤Î¥³¥Þ¥ó¤¬ºÆ¤Ó¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤·¹þ¤ß¡¢1-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê(¥¨¥¸¥×¥È)¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß(¥¢¥á¥ê¥«)¤Î³«ËëÀï¤¬¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤¬µÇ°¤¹¤Ù¤º£Âç²ñÂè1¹æ¥´¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾18Ê¬¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¤«¤é¤ÎÉâ¤µå¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤Î¥³¥Þ¥ó¤¬Æ¬¤ÇÍî¤È¤·¡¢DF¥µ¥·¥ã¡¦¥Ö¥¤¤¬±¦Â¤Ç¹ë²÷¤Ë·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¿Í¤È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤Î¥´¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°È¾20Ê¬¡¢DF¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤«¤éMF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤¬±Ô¤¤¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£Ãæ±û¤Î¥±¥¤¥ó¤Ï¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMF¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤¬º¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢3ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤ÎÁ°È¾21Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ø¥Ñ¥¹¡£¼õ¤±¤¿¥³¥Þ¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ë±¦¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¤Î1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤òºÇ¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¥ß¥å¥é¡¼¡£Á°È¾45Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÆâÃæ±û¤Ç¤Î¡È¤é¤·¤¤¡ÉÆ°¤½Ð¤·¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ª¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹¶Àª¤òÂ³¤±¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¤Ë6ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£¥ª¥ê¡¼¥º¤¬±¦¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢º¸Â¤Ç´¬¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡6-0¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¸åÈ¾16Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë4¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤ÎÊ³Æ®¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¤¬Æ±23Ê¬¤Ë±¦Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò7ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾27Ê¬¤Ë¤Ï¥à¥·¥¢¥é¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¡£Æ±28Ê¬¡¢¼«¤éPK¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥à¥·¥¢¥é¤¬ÎäÀÅ¤ËGK¥È¥ì¥¤¥·¡¼¤ÎµÕ¤ò¼è¤ê¡¢±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ËÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¸åÈ¾39Ê¬¡¢¥à¥·¥¢¥é¤¬GK¥È¥ì¥¤¥·¡¼¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾44Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥å¥é¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£FW¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤Îº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤Ç¥×¥Ã¥·¥å¤·¡¢¤³¤ÎÆü2¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç10-0¡£ÅÀº¹¤¬³«¤¡¢Áª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Î¥°¥ë¡¼¥×CÂè1Àá¤¬15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó(¥É¥¤¥Ä)¤Ï¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£(¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É)¤Ë10-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Âè2Àá¤Ï20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¥Ü¥«¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º(¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó)¡¢¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤Ï¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë)¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡º£Âç²ñ2»î¹çÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Á´°÷¤¬¼«¿Ø¿¼¤¯¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¼é¤ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤ËÂÐ¤·¡¢Æñ¤Ê¤¯ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥¢¥Ï¥ê(¥¨¥¸¥×¥È)¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß(¥¢¥á¥ê¥«)¤Î³«ËëÀï¤¬¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤¬µÇ°¤¹¤Ù¤º£Âç²ñÂè1¹æ¥´¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾18Ê¬¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¤«¤é¤ÎÉâ¤µå¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤Î¥³¥Þ¥ó¤¬Æ¬¤ÇÍî¤È¤·¡¢DF¥µ¥·¥ã¡¦¥Ö¥¤¤¬±¦Â¤Ç¹ë²÷¤Ë·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¿Í¤È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤Î¥´¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°È¾20Ê¬¡¢DF¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤«¤éMF¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤¬±Ô¤¤¥¿¡¼¥ó¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£Ãæ±û¤Î¥±¥¤¥ó¤Ï¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMF¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤¬º¸Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ß¡¢3ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤ÎÁ°È¾21Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ø¥Ñ¥¹¡£¼õ¤±¤¿¥³¥Þ¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ë±¦¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¤Î1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤òºÇ¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¥ß¥å¥é¡¼¡£Á°È¾45Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÆâÃæ±û¤Ç¤Î¡È¤é¤·¤¤¡ÉÆ°¤½Ð¤·¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ª¥ê¡¼¥º¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹¶Àª¤òÂ³¤±¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¤Ë6ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£¥ª¥ê¡¼¥º¤¬±¦¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢º¸Â¤Ç´¬¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡6-0¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¸åÈ¾16Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë4¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦C¤ÎÊ³Æ®¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMF¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¤¬Æ±23Ê¬¤Ë±¦Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò7ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾27Ê¬¤Ë¤Ï¥à¥·¥¢¥é¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¡£Æ±28Ê¬¡¢¼«¤éPK¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥à¥·¥¢¥é¤¬ÎäÀÅ¤ËGK¥È¥ì¥¤¥·¡¼¤ÎµÕ¤ò¼è¤ê¡¢±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ËÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¸åÈ¾39Ê¬¡¢¥à¥·¥¢¥é¤¬GK¥È¥ì¥¤¥·¡¼¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾44Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥å¥é¡¼¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£FW¥»¥ë¥¸¥å¡¦¥Ë¥ã¥Ö¥ê¤Îº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò±¦Â¤Ç¥×¥Ã¥·¥å¤·¡¢¤³¤ÎÆü2¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç10-0¡£ÅÀº¹¤¬³«¤¡¢Áª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£