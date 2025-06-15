斬新なタイムループ設定と力強い成長を描いたストーリーで、ハリウッド映画化までされた桜坂洋の『All You Need Is Kill』（集英社刊）を原作とし、STUDIO4℃が制作するアニメーション『ALL YOU NEED IS KILL』、第二弾となるキャストが発表された。＞＞＞新キャラクター＆キャストをチェック！（写真13点）原作『All You Need Is Kill』はループを重ねることに経験を積み、繰り返す「死」を経てなお足掻く主人公・ケイジの成長を