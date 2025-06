斬新なタイムループ設定と力強い成長を描いたストーリーで、ハリウッド映画化までされた桜坂洋の『All You Need Is Kill』(集英社刊)を原作とし、STUDIO4℃が制作するアニメーション『ALL YOU NEED IS KILL』、第二弾となるキャストが発表された。原作『All You Need Is Kill』はループを重ねることに経験を積み、繰り返す「死」を経てなお足掻く主人公・ケイジの成長を描く物語だが、今回のアニメーションでは「リタ」を主人公とした新たな物語となる。

第一弾では、リタ役の見上愛、ケイジ役の花江夏樹と、メインキャストが発表されたが、このたび、新たなキャスト3名が発表された。ダロルの研究に没頭するシャスタを演じるのは、TVアニメ『鬼滅の刃』甘露寺蜜璃役、『謎解きはディナーのあとで』宝生麗子役などを担当する、花澤香菜。また、ボランティア作業員・レイチェルを演じるのは、MCや女優、脚本家としても活躍中のヒコロヒー。そして、 リタをからかう、お調子者のヨナバル役は、お笑い芸人のもう中学生。新たなキャストの発表で、ますます期待が高まる『ALL YOU NEED IS KILL』。続報もお見逃しなく。(C)桜坂洋/集英社・ALL YOU NEED IS KILL製作委員会