世界大学ランキングセンター（CWUR）はこのほど、「世界大学ランキング2025」を発表し、中国の大学が前年より22校増え、計346校がランクインしたことが分かりました。海外メディアの報道では、中国の大学の98％が順位を上げており、これは研究分野で成果の向上や政府による高等教育への継続的投資が要因だとみられています。ランクインした中国の大学では、清華大学は中国の首位で、世界ランキングの37位であり、前年から順位を6位