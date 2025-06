Metaが物理学的に正しい推論が可能なAIモデル「V-JEPA 2」をリリースしました。V-JEPA 2は現実世界の事象を記録した動画でトレーニングされており、「周囲の状況を元に次に発生する事象を推論して行動できるロボット」の開発に役立つとされています。Introducing V-JEPA 2https://ai.meta.com/vjepa/Introducing the V-JEPA 2 world model and new benchmarks for physical reasoninghttps://ai.meta.com/blog/v-jepa-2-world-mode