見た目が変わると、心も変わる」…8カ月で93kgから63kgへの減量に成功したなつみさんの言葉です。なつみさん（@natsu.diet_bodymake）がInstagramにマイナス30kg達成するまでの変化の経過を投稿したところ、「努力が本当にすごい」「めっちゃ尊敬します」などダイエットを志す同世代の女性を中心に注目が集まりました。【アフター写真】93kgから63kgへ…30kg減量したなつみさんなつみさんのダイエットは、ただ痩せることが目的で