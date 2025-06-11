6月6日、自民党は「郵政民営化法」の改正案を国会に提出する方針を固めた。この改正法の柱のひとつは、郵便局の維持費として年650億円規模の公的支援を行なうというものだ。日本郵便は飲酒の有無などをチェックする点呼が適切に行なわれておらず、6月5日には運送事業の許可を取り消されるという異例の行政処分案が通知されている。  【画像】2025年末にすべての手紙の「配達終了」を発表した国 とは   国民の郵便局へ