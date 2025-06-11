インドやパキスタンなどで愛される料理「ビリヤニ」が話題になっています。人気のワケとは。【写真を見る】2000円の「チキンビリヤニ」お店が全国で急増万博でも「予測を超えた」人気4月から開催されている大阪・関西万博。世界中の料理が楽しめる中で、ひときわ人気だったのが「ビリヤニ」です。「めちゃめちゃおいしい」「スパイスの炊き込みご飯という感じでおいしい」「ビリヤニ」とは、米をスパイス・肉や魚などと一緒に炊