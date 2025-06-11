北朝鮮で「庶民の敵」と言えば、権力を振りかざしワイロを搾取する保衛員（秘密警察）や安全員（警察官）がまず思い浮かぶが、それだけではない。咸鏡北道（ハムギョンブクト）のデイリーNK内部情報筋によると、清津（チョンジン）市に住んでいた女性Aさんは、年齢は20代半ばながら、ヤミ両替商を営む美人社長で知られていた。自国通貨を全く信用していない北朝鮮の人々は、資産を米ドルや中国人民元に両替して貯蓄する。当局は、