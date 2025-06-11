2025年６月10日、北中米ワールドカップのアジア最終予選で日本がインドネシアを６−０と一蹴した試合でA代表デビューを飾ったひとりが、18歳の佐藤龍之介だ。５−０で迎えた69分、久保建英と代わってピッチに立った佐藤は、18歳237日で記念すべき初キャップを刻んだ。「18歳237日」での出場は、日本代表の国際Aマッチで市川大祐、久保建英、小野伸二に次ぐ歴代４位、Jリーグ発足以降のW杯アジア最終予選では香川真司の19歳212