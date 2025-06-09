ËÜ½£¤È»Í¹ñ¤ò·ë¤ÖÂçÌÄÌç¶¶¤Ï6·î8Æü¤Ç¡¢³«ÄÌ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ´¤Î²Í¤±¶¶¡×¤È¤·¤Æ¸©Ì±¤¬Ê¨¤¤¤¿³«ÄÌÅö»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¡¢ÂçÌÄÌç¶¶¤Î40Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ Ì´¤Î²Í¤±¶¶ ÌÄÌç¤Î±²Ä¬¤¬¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à¹Ò³¤¤ÎÆñ½ê¡¢ÌÄÌç³¤¶®¡£¤½¤³¤ÇÂçÌÄÌç¶¶¤Ï40Ç¯´Ö¡¢ËÜ½£¤È»Í¹ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ³«ÄÌÅö»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¡Öµ­Ç°¥ì¥³ー¥É¡×¤Ë ¾®¾¾Åç»Ô¤Ë½»¤àÅìº¬ÂÙ¾Ï¤µ¤ó¡£ÂçÌÄÌç¶¶¤Ë³ÊÊÌ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ä1¿Í¤Ç¤¹¡£¡ÊÅì