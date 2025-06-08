イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が8日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演。国内6カ所にある埋蔵金について語った。埋蔵金の場所のヒントは、今回番組で紹介した人生グラフに隠されていると話した天功。98年に北朝鮮公演を成功させていることから、MCの明石家さんまは「北朝鮮に近い所やな、日本の。佐渡島だ」、マツコ・デラックスは「私のつたない情報によると、新潟と天功さん