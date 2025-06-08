◆東京のかわいいピーチアフタヌーンティー5選！旬の桃をふんだんに使ったスイーツやセイボリーを堪能画像：TwentyEight／コンラッド東京今年も桃がおいしい季節が到来。憧れのホテルや人気のカフェから、続々ピーチアフタヌーンティーが登場しています。そこで今回は、東京都内のかわいすぎる桃アフタヌーンティーをピックアップしてご紹介！スイーツからセイボリーまで桃尽くしの幸せなティータイムを満喫して。【ザ ロイヤル