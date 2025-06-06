多くの車が行き交う首都高速道路1号羽田線＝東京都港区首都高速道路が6日発表した2025年3月期連結決算は、料金収入が前期比0.9％増の2760億円で、過去最高を更新した。通行台数は1日当たり104万5千台。景気回復による交通量増加に伴い4年連続のプラスとなった。高速道路事業の営業利益は6億円。道路資産を保有する日本高速道路保有・債務返済機構に支払う賃借料が増えたため、27億円だった前期から減った。駐車場など関連事