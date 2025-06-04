毎月第1水曜にYouTube・X・TikTokで公開されているミニアニメ『葬送のフリーレン 〜●●の魔法〜』の新作は「大体なんでも切る魔法」。ミニアニメ初登場のユーベルとラントがある一幕を繰り広げる。＞＞＞ミニアニメ場面カットをチェック！（写真3点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世