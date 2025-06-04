人気イタリアンシェフの桝谷周一郎さんに、皮はパリッと身はジューシーな「チキンソテー」をつくるコツを3つ教えてもらいました。さらに、料理のおいしさがアップする秘訣も紹介。ポイントを押さえて自宅でも本格イタリアンを楽しみましょう。「チキンソテー」をパリパリ食感に仕上げるコツ皮はパリッと香ばしく、身はジューシー。焼き方を変えるだけで絶品ソテーが完成！【写真】葉野菜のシャキッと感が生き返るワザ●1：厚さを均