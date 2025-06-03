製作総指揮：アリ・アスター×主演：ジェシー・アイゼンバーグで贈る、映画史上最も奇妙で心を奪う自由で壮大な映画『サスカッチ・サンセット』が公開中です。北⽶の霧深い森に⽣きる4頭のサスカッチ。彼らは寝床をつくり、⾷料を探し、交尾をするといういつもの営みを繰り返しながら、どこかにいると信じる仲間探しの旅を続けている。そして、絶えず変化する世界に直⾯しながら、⽣き残りをかけて