女優の清野菜名が2日までに、自身のインスタグラムを更新。久しぶりに眉上で切った前髪姿を披露した。 【写真】久々のパッツンオン眉前髪！3歳児のママとは思えぬ可憐さ大胆Ｔシャツは超高級ブランド 主演ドラマ「119 エマージェンシーコール」では肩に付きそうな長さで、前髪もニュアンスウェービーヘアだったが、この日はサイドがあごラインで、前髪を短く切りそろえたグラデーショ