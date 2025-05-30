日本コカ･コーラは、2025年5月25日（日）に、「2025年6月coming soon…」というテキストとともに、公式Instagramにてクロスワード投稿を実施。さらに、５月29日（木）には公式Xでも投稿し、14万を超えるimp数となっている。（5月29日（木）23時時点）公式Instagram投稿後のSNSでは、「何の発表？ライブ？」「Cokeのライブでは？XG、Creepy Nuts、&TEAMかな？」などの予想合戦や、「気になる！」「早く知りたい」「もう少しヒン