¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Êì¤ÎÆü¥Õ¥§¥¢2025¡×³«ºÅÃæ¡ªº£Ç¯¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Êì¤ÎÆü¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSTOMACHACHE.¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥¹¥¿´Ý¤ÎÆâ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖEssence Selection¡×¡£¥°¥é¥ó¥¹¥¿ÅìµþB1³¬²þ»¥Æâ¤Î¶ä¤ÎÎë¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÏÃÂê¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¿