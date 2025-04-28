¡Ö¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö°­ÌÜÎ©¤Á¤·¤Æ¼þ°Ï¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡×¡Ö°­µ¤¤Ê¤¯¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×......È¯Ã£¾ã³²¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤â³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæÂ¼ °ê¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡ÊADHD¡Ë¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡ËÊ»Â¸¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤­¤¿