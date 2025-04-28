パートナーの浮気に悩むこともあるでしょう。今回は、パートナーの浮気が発覚したとき、問題解決のためのヒントを紹介します。【自尊心の回復】浮気問題に直面した際、自身を疑ったり責めたりするのではなく、あなた自身の価値を再認識することが大切です。パートナーの選択や行動はあくまで彼のもの。二人の関係に疑問を感じるなら、自分自身のために次のステップを考えましょう。【サポートシステムの構築】信頼できる友人や家族