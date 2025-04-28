１月から劇場公開されていたアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-（ジークアクス ビギニング）」が、興行収入33億円を超える大ヒットを生み、話題となりました。本作は誰もが知る「ガンダム」シリーズの最新作。加えて「ガンダム」シリーズといえば、近年は劇場版作品でも数々の好成績を記録しており、本作へのこの反響も、そうした流れの中にあるように感じられるかもしれません。しかし今回のヒットには、それらこれま