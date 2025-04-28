玉木チルドレンが名乗っていた「別の名前」「あぁ〜！玉木さんや！」男子学生が感嘆しきった声をあげた。颯爽と登場したのは、国民民主党の玉木雄一觔代表（55歳）。「ヨドバシカメラ マルチメディア梅田」前の数百人の聴衆は一斉にスマホのカメラを向けた。4月19日の17時すぎのことである。前回衆院選で躍進し、「年収103万円の壁」の見直しでも存在感を発揮した国民民主党。玉木氏の不倫問題が発覚しても党勢は衰えず、