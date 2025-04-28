今回ご紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、クッションに体が収まらずにブチギレまくっている猫ちゃんの様子。 ブチギレて興奮している猫ちゃんの姿は、なんとXにて178万回以上表示！投稿はSNSで大きな注目を集め、「頭撫でてあげたい」「おっきくてとってもかわいい」といったコメントが集まっています。 自分のサイズ理解できてなくてずっと凹みに体が収まらず、ブチギレまくってる猫 https://t.co/Kko1zNLYMR pic.tw