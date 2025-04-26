日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは、残り5試合となったラ・リーガで10位に甘んじている。24日には、イマノル・グラシアル監督が今季限りで退任することが決まった。そうしたなか、『Fichajes.net』は、「イマノル監督退任に伴い、退団を志願したソシエダの3選手」という話題を伝えていた。「クラブで一時代を築いた監督の退団を受け、久保建英、マルティン・スビメンディ、ホン・アランブルという、クラブを代表する