沖縄県を代表する顔が突然、消えたーー。琉球放送では、同社の元アナウンサー・大坪彩織被告の起訴に続き、あるベテラン男性アナが無期限謹慎となり公式HPから削除されたのだ。相次ぐ社員の不祥事だが、琉球放送局内ではいったい何が起きているのか。《コンプライアンス違反が確認された社員は、コンテンツ本部報道局部長兼・アナウンス室所属の田久保諭であります》《内容はいわゆるコンプライアンス違反ということであります