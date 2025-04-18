最近、ＳＮＳである子供がパン屋に陳列されたパンをなめる姿が映った映像が広がり俎上に上がっている。これに対し、該当パン屋は陳列されたすべてのパンにカバーをかぶせた。１７日、韓国メディア「ハンギョンドットコム」の報道によると、このパン屋は長い間維持してきたオープン型陳列方式をやめ、１６日から陳列されたすべてのパンにカバーをかぶせた。これは最近浮上した問題について所属区役所の要請にともなう措置だとメディ