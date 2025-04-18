【チャンピオンRED 2025年月6号】 4月18日 発売 価格：860円 表紙 【拡大画像へ】 秋田書店は4月18日、マンガ雑誌「チャンピオンRED 2025年6月号」を発売した。価格は860円。 表紙と巻頭カラーには、漫画家車田正美氏の剣戟ロマン「風魔の小次郎 外伝 飛鳥無明帖」が登場。さらに特別付録として、表紙イラストを使用した特大カレンダーポスターがついて