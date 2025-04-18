ストレスなくダイエットを継続するにはどうしたらいいのか。医師の梅岡比俊さんは「糖質制限ダイエットに挑戦し、3カ月で10kg以上痩せることに成功したが、あっという間にリバウンドしてしまった。無理な糖質制限をやめて『お米を食べるダイエット』に取り組み始めたら、1年で12kgの減量に成功した」という──。※本稿は、梅岡比俊『医者が教える最高のやせ方 科学的に正しいお腹いっぱい食べられるダイエット法』（すばる舎）の