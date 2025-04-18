モデルプレス＝2025/04/18】超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）の坂井仁香と菅田愛貴が、4⽉22⽇発売の雑誌『VOCE』（講談社）6月号のメイク企画に初登場する。【写真】超とき宣・菅田愛貴が涙◆坂井仁香＆菅田愛貴、笑顔を絶やさず撮影挑む巻頭メイク企画に登場する2人は、夏のトレンドリップを8パターン着用。組の撮影では寝転んでみたり、背中合わせになってみたりと様々なポーズを披露した。難しい体勢で