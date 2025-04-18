業務スーパー」といえば、コスパ抜群の品ぞろえで人気の食品店。“業スー”の愛称で親しまれ、プロ向けの大容量商品から家庭向けの冷凍食品、さらには海外のちょっと珍しい食材までそろう、そのバラエティ豊かなラインアップで、SNSでもたびたび話題になります。【写真】ベトナムならではのノベルティとは…そんな業務スーパーが、実は海外にも展開していることをご存じでしょうか。先日、ベトナム在住の日本人Xユーザーが投稿し