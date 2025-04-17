小学館の通信教育「名探偵コナンゼミ」にて、2025年4月18日（金）から劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』が公開されることを記念し「名探偵コナンゼミPresents 毛利小五郎の謎に挑戦！」を開催！絶賛参加受け付け中だ。☆名探偵コナンゼミ、クロスワードや穴埋めマンガをチェック！（写真4点）＞＞＞「名探偵コナンゼミ」は、『名探偵コナン』のキャラクターが学習をナビゲートする小学生向けの通信教育。毎