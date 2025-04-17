NHK・畠山衣美アナウンサーの不倫を、4月16日の「文春オンライン」が報じている。記事によると、畠山アナは職場の同僚で同年代の既婚男性と2024年末から不倫関係にあり、同棲中。男性には妊娠中の妻がいるという。3月に東京ディズニーランドでペアルックを着つつ、頭にはディズニーキャラクターのお揃いのカチューシャをつけて楽しそうに笑う2人の写真も掲載されている。「畠山アナは熊本県出身で、津田塾大学から2015年にNHK