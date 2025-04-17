4月16日、上沼恵美子（70）が自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年末、芸能活動休止中の松本人志（61）への単独インタビューをおこなった芸能記者の中西正男氏（50）をゲストに迎え、昨今の芸能界について語り合う動画が投稿された。そのなかで上沼が松本と中居正広氏（52）を辛辣に批判する一幕があった。松本をめぐっては2023年12月、『週刊文春』で過去の女性問題が報じられ、同日に所属する吉本興業の公式サイトで《当該事実は