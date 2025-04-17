ハルメクホールディングス（東京都新宿区）が運営する「ハルメク 生きかた上手研究所」が、「感動した世界遺産」についての調査を実施。その結果をランキング形式で紹介しています。調査は、事前調査（2025年1月）と本調査（同年2月）に分け、全国の50〜87歳の女性を対象に実施。事前調査で「感動した世界遺産」を1人あたり3つまで自由記述で聴取し、回答が多かった20種を選抜。本調査で20種について、それぞれ7段階で評価を得