1品で完結する具だくさんの炒めご飯や麺類は、節約弁当の強い味方！具材を変化させればバリエーションが豊富なのも嬉しいポイントです。そこで今回は、料理研究家・上島亜紀さん直伝の、100円台で大満足の節約弁当をご紹介。冷めても美味しい工夫や彩りなどポイントがありますので、ぜひお弁当づくりの参考にしてくださいね。うま味たっぷり！焼きうどん弁当魚のうま味たっぷりのちくわが味の決め手。冷めてもおいしいしっかり味