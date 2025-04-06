【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■グループを超えた触れ合いのステージにファンからも喜びの歓声が沸き上がる 「すとぷり」「Knight A - 騎士A -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」ら、STPRの2.5次元アイドルグループが一同に介する大型ライブフェス『STPR Family Festival!!』が東京ドームとベルーナドームで開催。その4