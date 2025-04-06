Happyくじに、5月4日の「スターウォーズの日」とSTAR WARS TM EP3『シスの復讐』公開20周年を記念したHappyくじ／STAR WARS TM THE SKYWALKER SAGAが登場。スペシャルポスターやBIGアクリルパネルなどの豪華景品がライナップされた本くじは、2025年4月25日（金）より全国のドンキ・ホーテ、GEO、イオン、その他ホビーショップ等にて販売開始される。＞＞＞Happyくじ／STAR WARS TM THE SKYWALKER SAGA景品をすべてチェック！（写真