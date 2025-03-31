俳優でエッセイストの松尾貴史が３０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」で、パワハラの認定を受けた兵庫県斎藤元彦知事について、辞職する、しないではなく「いつ辞めるかを問うだけでいい」と言い放った。番組では、斎藤知事が第三者委員会からのパワハラ認定について「真摯に受け止めなければならない」と言い続けるも、最後に「第三者委員会のパワハラ認定は認めていきたい」とコメントしたことを紹介した。また斎藤知事