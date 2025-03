大人気雑貨ブランド「SWIMMER」のPOP UP SHOPが2025年3月29日(土)〜5月6日(火・祝)に上野のおもちゃ専門店ヤマシロヤで開催される。レトロかわいいグッズやノベルティを紹介する。>>>「SWIMMER POP UP SHOP in ヤマシロヤ」ノベルティやグッズをチェック!(画像8点)「SWIMMER」(スイマー)は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランド。動物やスイーツなどをモチ