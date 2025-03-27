サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ビーコン カードホルダー型 BLE Bluetooth 磁性体防止シート内蔵 1個「400-MMBLEBC8N-1」を発売した。■iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコン本製品は、iBeacon受信アプリケーションで使用できるBLEビーコン。携帯することを想定した設計だ。送信範囲は約1m〜100m程度まで8段階設定ができる。電池寿命は数ヶ月〜2年程度。24時間タイマー設