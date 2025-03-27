国民的人気マンガ『ONE PIECE』と、ファッション通販の＜ZOZOTOWN＞がコラボ決定！3名のイラストレーターによる描き下ろしイラストを使用した限定アイテムが、3月28日（金）より受注販売される。＞＞＞カッコ良すぎるゾロとサンジから、可愛すぎるビビとレベッカまでをチェック！（画像33点）『ONE PIECE』の原作は、＜週刊少年ジャンプ＞にて連載中の国民的バトル漫画。食べると特殊能力を授かることができる＜悪魔の実＞のうち